غدًا.. الحكم على المتهمين بهجوم فندق الأهرامات الثلاثة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:00 ص
مـروة هيـكل
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تصدر غدَا الاثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد امرت بإحالة 7 متهمين للمفتى لابداء الرأي الشرعي بشانهم.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان.
والمتهمين المحبوسين هم كلا من عبد العال عبد الفتاح واحمد محمد حسن مرسى وأسامه سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى وكريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب ابو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي و محمود عبد القادر علي سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف [ ]2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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