مانشستر يونايتد يضرب السيتي ويفوز بصفقة الموسم

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمكن من تدعيم خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل، خلال الصيف الحالي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يقترب بشدة من حسم وإعلان إتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي المميز هاري مجواير، لاعب ليستر سيتي. وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يقترب بشدة من حسم وإعلان إتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي المميز هاري مجواير، لاعب ليستر سيتي.



