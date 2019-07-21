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مانشستر يونايتد يضرب السيتي ويفوز بصفقة الموسم

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:05 م
مانشستر يونايتد يضرب السيتي ويفوز بصفقة الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمكن من تدعيم خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يقترب بشدة من حسم وإعلان إتمام التعاقد مع النجم الإنجليزي المميز هاري مجواير، لاعب ليستر سيتي.

ومن الجدير بالذكر أن ليستر ستي كان يطالب بالحصول على 80 مليون جنيه استرليني، لكن مسؤولو مانشستر يونايتد توصلوا إلى حل مقبول بتقديم ما يقارب 10 ملايين كاضافات مشروطة وحوافز على صفقة مجواير، ومن ثم فإن ليستر تقبل العرض ولم يقف أمام رغبة اللاعب.
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