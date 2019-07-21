شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

قدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.





وأكد الأزهر أن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري وقواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به جيش مصر الوفي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



