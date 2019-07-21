ترتيب جدول الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة اليوم 21/7/2019

وقع نادي الزمالك في فخ التعادل أمام فريق الجونة، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.





وتعادل الفارس الأبيض بهدفين لمثليهما، حيث تقدم نادي الزمالك بالهدف الأول عن طريق طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، وأدرك أحمد ياسر ريان هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 78، وأضاف اللاعب محمود الشبراوي هدف التقدم للفريق الساحلي في الدقيقة 88، بينما أحرز اللاعب محمود عبد العزيز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.





يتبقى للزمالك مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019، أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل والموافق 24/7/2019، وبعد ذلك الأهلي في ختام مسابقة الدوري المصري يوم الأحد المقبل والموافق 28/7/2019.





ويقترب درع الدوري المصري بشدة من النادي الأهلي خاصة بعد تعادل الزمالك مع الجونة، ويتبقى للمارد الأحمر مباراتان أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى مباراته المقبلة أمام ذئاب الجبل للتتويج رسميًا ببطولة الدورى المصري 2019.





ترتيب جدول الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة اليوم





1- الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة.





2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.





3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.





4- المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.





5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.





6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة.





7- الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.





8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.





9- إنبي في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.





10- وادي دجلة في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.





11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.





12- سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.





13- حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.





14- الإنتاج الحربي في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.





15- الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.





16- بتروجيت في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.





17- الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.





18- النجوم في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.