أيمن الجندي: اختفاء 65% من الوظائف في 2030

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أوضح أيمن الجندي، خبير تنمية الموارد البشرية، أن الإقبال الجامعي في بريطانيا يبلغ 3.5%، وفي ألمانيا 2%، لافتًا إلى أن الإقبال الجامعي في مصر أصبح شيئًا آليًا.



وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن 65% من الوظائف ستختفي في 2030، وأنه سيتم تحويل وظائف أخرى إلى شكل آلي.



وقال إن السوق يحتاج إلى وظائف فنية، وتقنية، ومهنية، وأمن معلومات، وبرمجيات متابعًا: "الطالب أسير الثقافة الجامعية، المجتمع يبجل ويحترم الطبيب والمهندس".

