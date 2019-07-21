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رسميًا.. خاميس رودريجيز ينتقل إلى الغريم التقليدي لريال مدريد

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:55 م
رسميًا.. خاميس رودريجيز ينتقل إلى الغريم التقليدي لريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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نحج نادي ريال مدريد الإسباني، في حسم مستقبل لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، بعدما خرج من خطط مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب ما ذكرته قناة "CN24 TV" فإن خاميس رودريجيز سينضم إلى الجار والغريم التقليدي، أتلتيكو مدريد، وسيكون الفحص الطبي خلال الأسبوع القادم.

وأشارت التقارير إلى أن رودريجيز سيوقع للروخي بلانكوس، بعقد يمتد إلى عام 2024 ، وبمقابل مادي يبلغ 40 مليون يورو + إضافات.
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