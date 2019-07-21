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"الصحة" تكشف موعد التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:59 م
الصحة تكشف موعد التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزيرة الصحة للتأمين الصحي الشامل، إن حجم الإقبال في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لم يكن متوقع بمثل هذه الصورة، لافتًا إلى أن المنظومة حاليًا في المرحلة التجريبة، والتطبيق الفعلي للمنظومة، سيبدأ من شهر سبتمبر في محافظة بور سعيد. 

وتابعت "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن النظام الجديد يكفل حصول المواطن على كافة الخدمات العلاجية، مشيرة إلى أن أي مواطن لديه شك في مستوى الخدمة في المنظومة الجديدة، عليه أن يقوم بزيارة المستشفيات في بور سعيد، للتأكد من المستوى اللائق في المنظومة الجديدة. 

ولفتت إلى أن التأمين الصحي به هيئة للرقابة، لضمان تقديم خدمة بمعايير وجودة عالية للمواطن.
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