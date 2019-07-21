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عمرو أديب يستعرض نماذج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "أمل مصر"

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:58 م
عمرو أديب يستعرض نماذج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أمل مصر
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه سيستضيف عدد من النماذج من الشباب الذين أنشأوا مشروعات خاصة بهم من خلال مساعدة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الدولة أنفقت نحو 25 مليار جنيه على هذ القطاع خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الأمل لمصر، وهناك دول كبرى قام اقتصادها على هذا القطاع.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتحت ملايين البيوت، ووفرت ملايين من فرص العمل، حيث أن مصر نجحت في توفير بيئة استثمارية جيدة للمشروعات.
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