وفد من منطقة القليوبية الأزهرية يقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية بالبرادعة (صور) 

قدم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق وكيل الشؤون الثقافية بالمنطقة، والشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام الوعظ، ومدير التعليم الثانوي الشيخ عبدالمجيد دومه، والشيخ حميده العبسي مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة من التعليم الإبتدائي، والشيخ محمد حسن مدير إدارة القناطر الخيرية،اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين الأول علي الثانوية الأزهرية بالقليوبية بمجموع 98%، ابن قرية البرادعة مركز القناطر، الذي لقي مصرعه غرقا أمس بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية خلال رحلة لليوم الواحد.









وكانت القرية قد ودعت الفقيد في جنازة مهيبة أمس، تقدمها جميع شباب القرية والقرى المجاورة حزنا على فراقه، وسادت القرية حالة من الحزن خلال توديع جثمان الفقيد.







