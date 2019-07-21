انطلاق فعاليات اليوم الأول ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا"

بدأت اليوم، فعاليات اليوم الأول لمعسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" بمركز التعليم المدنى بالقاهرة، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب، ودعمها، ووضعها فى حيز التنفيذ وإعداد كوادر من الشباب.





بدأت فعاليات اليوم الأول، بأنشطة تعارف وألعاب بين المبادرات المقدمة لكسر الجليد بينهم وتدريبهم عن كيفية إدارة المبادرات، وتطويرها، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعرض أنشطة للتفكير التصميمي وهي محاضرات عن التفكير التصميمي، وكيف يحل الإنسان المشاكل القائمة بالمجتمع وحل المشاكل المنتشرة به، وكيفية التعامل مع مشكلات المجتمع وعرض نماذج من المبادرات السابقة، وشرح خطة عملها، وتعليم الحاضرين مهارات التقديم والعرض، وتعليم عمل دراسة جدوى لمشروع بفكرة بسيطة، وعمل نموذج عمل كامل وفهمه والتدريب العملي عليه وكذلك التعرف على أهداف التنمية المستدامة والمسابقة الإقليمية للمبادرات والتعرف على قواعد المسابقة المقرر انعقادها فى نهاية المعسكر.



