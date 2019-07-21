ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

25 مليون وموهبة برشلونة تقرب صفقة "خليفة جوردي ألبا"

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:41 م
25 مليون وموهبة برشلونة تقرب صفقة خليفة جوردي ألبا
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تدعيم خط الدفاع، ولا سيما الجبهة اليسرى، ليكون هناك بديل جيد للدولي الإسباني جوردي ألبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن النادي الكتالوني يستهدف التعاقد مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير إلى أنه يمكن أن يغلق برشلونة عملية جونيور فيربو مقابل 25 مليون يورو + خوان ميراندا مع وضع خيار إعادة الشراء في المستقبل للظهير ميراندا.
Advertisements
المزيد عن: ريال بيتيس جونيور فيربو جوردي البا برشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
2
x
20:00
2
الزمالك