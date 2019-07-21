25 مليون وموهبة برشلونة تقرب صفقة "خليفة جوردي ألبا"
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:41 م
عمر عبدالعزيز
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يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تدعيم خط الدفاع، ولا سيما الجبهة اليسرى، ليكون هناك بديل جيد للدولي الإسباني جوردي ألبا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن النادي الكتالوني يستهدف التعاقد مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت التقارير إلى أنه يمكن أن يغلق برشلونة عملية جونيور فيربو مقابل 25 مليون يورو + خوان ميراندا مع وضع خيار إعادة الشراء في المستقبل للظهير ميراندا.
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