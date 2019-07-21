محافظ سوهاج يحيل واقعة انفجار ماسورة مياه "الجمهورية" للنيابة العامة .. ويؤكد: لا تهاون في محاسبة أي مقصر

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن السيد محافظ سوهاج شكل على الفور لجنة فنية برئاسة الدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة وأستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة سوهاج والمهندس زكريا أحمد مدير عام مديرية الطرق والكباري، والمهندس مؤمن محمد مدير الصيانة بمديرية الطرق والكباري، ووليد ممتاز مدير المتابعة بديوان عام المحافظة، لفحص ملابسات الواقعة، مشيرًا أن اللجنة أصدرت تقريرًا أوضحت به أن ماسورة المياه قطرها 700 مم، وهي خاصة بمشروع توسعات غرب سوهاج.



وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أوضح أن ماسورة المياة انفجرت أثناء قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بإجراء الإختبارات عليها، مما تسبب في إنفجار عند مناطق اللحامات بالخط الرئيسي بجوار الإدارة التعليمية وتسريبات بمناطق مختلفة على طول مسار الخط، مما أدى الى إتلاف بطبقات الأسفلت المرصوف حديثًا.





أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم، واقعة إنفجار ماسورة مياه بشارع الجمهورية إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي شخص مقصر أو مهمل في أداء عمله.