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عمرو أديب ساخرًا: "عيشت وشوفت الجراج الذكي.. وماشفتش الزمالك خد الدوري"

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:44 م
عمرو أديب ساخرًا: عيشت وشوفت الجراج الذكي.. وماشفتش الزمالك خد الدوري
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم التخطيط لجراج روكسي الآلي متعدد الطوابق منذ 2010، وتوقف في 2013، مضيفا: "الرك على اللي نفذ".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "البلد سلمت الجراج فلة شمعة منور.. ربك كريم والأسانسير ميعطلش، والموظف ميغبش"، متابعا: "الصبر مفتاح الفرج، وأحسن حاجة نشوف الحاجة خلصت".

وأشار إلى أن الأزمة المرورية في مصر مزمنة، ونحتاج إلى أكثر من جراج آلى، منوهًا بأن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية سيفرغ القاهرة من الزحام، مضيفا: "عشت وشفت الجراج الذكي، ومشفتش الزمالك خد الدوري".
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