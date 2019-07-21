نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد 21-7-2019.. الزعيم يقترب من حسم صفقة كاريلو.. ويرفض التفريط في مهاجمه البرازيلي

شهد اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها رفض التفريط في إدواردو، واقتراب حسم صفقة كاريلو.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الأحد الموافق 21-7-2019 كالتالي:





الهلال يرفض التفريط في خدمات مهاجمه

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي لجميع العروض المقدمة لمهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال السعودي أبلغت وكيل أعمال إدواردو مهاجم الفريق، برفض جميع العروض المقدمة للاعب، وكان أبرزها نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.





وجاء قرار الإداراة بالإبقاء على إدواردو، بناءًا على رغبة الروماني رزافان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.





الهلال يقترب من حسم صفقة كاريلو

قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية صباح اليوم الأحد، بأن نادي الهلال السعودي قد بدأ في آخر مراحل حسم صفقة اللاعب الدولي البيروفي "أندريه كاريلو" وذلك عقب توصله لإتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي خلال الساعات الماضية، يقضي بإنتقال "كاريلو" بشكل دائم إلى نادي الهلال بعد نهاية فترة إعارته.





وقالت الصحيفة البرتغالية "أبولا"، بأن نادي بنفيكا وافق على الحصول على نحو 8.3 مليون يورو، وذلك مقابل تنازله عن نحو 70% من عقد اللاعب كاريلو لنادي الهلال، وسوف يظل النادي البرتغالي يملك 30 % من قيمة اللاعب في حالة رغب الهلال في بيعه لنادي آخر في السنوات المقبلة.





وبحسب ما تم ذكرته بعض المصادر في السعودية، فإن كاريلو سوف يوقع على عقد جديد مع الهلال يجعله يستمر في الزعيم لمدة 4 سنوات مقبلة.





وذكرت الصحيفة البرتغالية في نهاية تقريرها حول "كاريلو"، بأن رئيس نادي الهلال "فهد بن نافل" موجود الآن في العاصمة البرتغالية لشبونة من أجل حسم الصفقة والتوقيع على العقود.





مواجهات قوية تنتظر الهلال في إنطلاقة الدوري

قامت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، بعقد مؤتمر اليوم الأحد، للإعلان خلاله عن جدول مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020.





ويستهل الهلال مشواره بالدوري بمواجهة أندية أبها، الرائد، الفيحاء في أول 3 جولات، والتي تبدو في المتناول للزعيم السعودي، قبل أن يصطدم بالاتحاد والتعاون على الترتيب في الجولتين الرابعة والخامسة.





الهلال يرفض موعد جدول الدوري

أشارت مصادر صحفية اليوم الأحد إلى اعتراض إدارة الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل على جدول الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





وكشفت صحيفة "الرياضية" أن سبب إعتراض إدارة الهلال هو مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا.





والجدير بالذكر أن موعد مباراة الزعيم في الجولة العاشرة من البطولة ستكون أمام العدالة مع الموعد المحدد لإقامة لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.





وستقام مباراة العدالة على استاد جامعة الملك سعود يوم 23 نوفمبر القادم، فيما من المقرر أن يُقام اللقاء الأخير في دوري أبطال آسيا يوم الـ24 نوفمبر، أي بعد 24 ساعة فقط.





وسيواجه الهلال فريق أبها في الجولة الأولى فيما سيخوض ديربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة الثامنة في الـ25 من أكتوبر القادم.





الدحيل القطري يرفض التفريط في مهاجمه لصالح الهلال

رفض نادي الدحيل القطري رحيل مهاجم الفريق البرازيلي اللاعب إدميلسون جونيور إلى صفوف نادي الهلال السعودي الذي كاد أن ينهي الصفقة.





وتحدثت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الموج الأزرق تبحث عن تدعيم خط هجوم الفريق قبل بداية الموسم القادم من الدوري السعودي للمحترفين بسبب وجود نقص في ذلك المركز حيث لا يوجد في الفريق سوى المهاجم الدولي السوري عمر خربين بالإضافة إلى القاطرة البشرية الفرنسية بافيتيمبي جوميز لذلك يحتاج الفريق تدعيم خطه الأمامي.