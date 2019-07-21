بعد تعادله مع الجونة.. استمارة 6 تنتظر خالد جلال في الزمالك

أصبح خالد جلال المدير الفني للزمالك في موقف صعب بعد تعادل الفريق الأبيض أمام الجونة بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تعادل الزمالك المخيب أمام الجونة يُهدد استمرار خالد جلال مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، حيث سيواجه المدرب انتقادات وهجوم عنيف من رئيس الزمالك مرتضي منصور، وقد يفكر الأخير في الاطاحة به من منصبه بعدما أضاع لقب الدوري بنسبة كبيرة من الفريق بعد تعادله اليوم.

ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون في المباراة القادمة لحسم لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى وبفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.