رئيس حي مصر الجديدة: جراج روكسي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

قال أحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، إن مشروع "جراج روكسي"، هو أول جراج ذكي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه تجربة فريدة من نوعها.





وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد" أن الجراج يتكون من أربع طوابق تحت الأرض، مساحة 10 آلاف متر مربع، تسع 900 عربية، معلقًا: "إضافة لمنطقة كثيفة كمنطقة مصر الجديدة".





وأشار إلى أن افتتاح المرحلة الثانية من المشروع ستستغرق حوالي 18 شهرًا، وسيؤدي ذلك إلى اختفاء أي أنشطة موازية لاستغلال المواطن بشكل أو بآخر، متابعًا: "يمكن حل من الحلول هو إنشاء جراجات زي جراج روكسي الذكي، بيستوعب عدد كبير من السيارات وبالتالي بتنتفي معاه أي مشكلات".





هذا وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.





ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة؛ "850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة".





والجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.



