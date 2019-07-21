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بعد تعادل الزمالك.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:35 م
بعد تعادل الزمالك.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري
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أحمد عصام
 
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يلتقي النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب، من أجل حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.


ويحتل النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث.


يذكر أن نادي الزمالك تعادل مع فريق الجونة، بنتيجة هدفين مقابل هدفين ويحتاج الفوز في المباراتين القادمتين وتعثر الأهلي أمام المقاولون العرب لحسم لقب الدوري.

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