ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طهران توجه الشكر للسعودية على صيانة وإعادة ناقلة النفط الإيرانية

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:36 م
طهران توجه الشكر للسعودية على صيانة وإعادة ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية «هابينس 1»
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن شكرها للسعودية بعد إصلاح وإعادة ناقلة النفط الإيرانية "هابينس 1" -التي قُطرت إلى ميناء جدة في مايو المنصرم إثر تعرضها لمشاكل تقنية- إلى إيران، بعدما تحدثت تقارير عن عدم سماح السلطات السعودية للسفينة بمغادرة جدة بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "رست ناقلة النفط "هابينس" الإيرانية في ميناء جدة بتاريخ 2 مايو 2019، بسبب حصول عطل فني، وبعد مختلف المشاورات والمتابعات المستمرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية مع الجهات المعنية، غادرت هذه السفينة ميناء جدة يوم أمس السبت باتجاه موانئ البلاد.

كما شكر موسوي كلا من السعودية وسويسرا وعمان على تقديم العلاج والتسهيلات لأحد أفراد طاقم سفينة "سافيز" الإيرانية الذي كان مصابا، في مستشفى جيزان السعودي، ثم نقله إلى سلطنة عمان وثم إلى إيران.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
1
x
20:00
2
الزمالك