طهران توجه الشكر للسعودية على صيانة وإعادة ناقلة النفط الإيرانية

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن شكرها للسعودية بعد إصلاح وإعادة ناقلة النفط الإيرانية "هابينس 1" -التي قُطرت إلى ميناء جدة في مايو المنصرم إثر تعرضها لمشاكل تقنية- إلى إيران، بعدما تحدثت تقارير عن عدم سماح السلطات السعودية للسفينة بمغادرة جدة بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "رست ناقلة النفط "هابينس" الإيرانية في ميناء جدة بتاريخ 2 مايو 2019، بسبب حصول عطل فني، وبعد مختلف المشاورات والمتابعات المستمرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية مع الجهات المعنية، غادرت هذه السفينة ميناء جدة يوم أمس السبت باتجاه موانئ البلاد.





كما شكر موسوي كلا من السعودية وسويسرا وعمان على تقديم العلاج والتسهيلات لأحد أفراد طاقم سفينة "سافيز" الإيرانية الذي كان مصابا، في مستشفى جيزان السعودي، ثم نقله إلى سلطنة عمان وثم إلى إيران.



