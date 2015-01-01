تجديد حبس حارس عقار سرق "نسيبه" بحلوان

جددت محكمة جنح حلوان، حبس حارس عقار15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أحد أقاربه.





كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من وليد.س 30 عامًا، تفيد أنه أثناء رجوعه إلى غرفة الحراسة في العقار محل عمله، اكتشف سرقة مبلغ 2000 جنيه، خاص بأعمال صيانة العقار.





وأضافت التحقيقات أنه هانى.ش 35 سنة، حارس عقار مجاور لنفس عنوان الأول، وهناك صلة نسب بينه والضحية.





وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق، وبمواجهته أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة وأنه تسلل داخل الغرفة محل سكن الضحية وأستغل عدم وجوده وأثناء نوم زوجته، وسرق المبلغ.



