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التعليم العالي تحذر الطلاب من سماسرة التنسيق: "إنت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك"

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:36 م
التعليم العالي تحذر الطلاب من سماسرة التنسيق: إنت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك
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كساب أحمد
 
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قال السيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن معامل الجامعات الحكومية المختلفة، بها فنيين يساعدون الطلاب في كتابة رغباتهم بكل سهولة ويسر، ولا يوجد أي زحمة أو أي مشاكل في هذه المعامل. 

وحذر "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، طلاب الثانوية العامة من التعامل مع سماسرة التنسيق في كتابة الرغبات، قائلًا: "انت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك، هذا السمسار من الممكن أن يتلاعب برغباتك بعد اطلاعه على رقمك السري". 

ولفت إلى أن لا يوجد أحد يستطيع أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في الكليات، لأن الحد الأدنى مبني على توجه الطلاب للكليات المختلفة. 
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