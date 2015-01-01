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ثروت الخرباوي يكشف عن أصل مصطلح "الجماعة"

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:34 م
ثروت الخرباوي يكشف عن أصل مصطلح الجماعة
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أمنية فوزي
 
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أوضح المفكر الكبير ثروت الخرباوي، أن مصطلح الجماعة مستحدث من الإخوان ويرجع للحارة اليهودية بالأندلس.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن حسن البنا تخرج من المدرسة التجهيزية ولم يتخرج من كلية دار العلوم كما يشاع.

ولفت إلى أن حسن البنا كان له لقاءات مع ممثلين للماسونية، وتلقى منهم تبرعات في بداية تكوين الجماعة.
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