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روسيا تستضيف بطولة العالم للألعاب المائية 2025

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:29 م
روسيا تستضيف بطولة العالم للألعاب المائية 2025
روسيا
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وكالات
 
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أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم الأحد، فوز مدينة قازان الروسية بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية عام 2025.

وتأتي استضافة قازان للبطولة بعد 10 أعوام على استضافة المدينة نسخة عام 2015 من البطولة.

كما فازت مدينة بودابست المجرية بحق استضافة بطولة العالم للألعاب المائية عام 2027، بعد عشرة أعوام أيضا على استضافتها بطولة 2017.

وتستضيف حاليا مدينة جوانجو الكورية الجنوبية بطولة العالم للألعاب المائية وتستمر لغاية 28 يوليو الحالي.

كما تستضيف مدينة فوكوكا اليابانية نسخة عام 2021، في حين تستضيف العاصمة القطرية الدوحة نسخة البطولة 2023 للمرة الأولى.

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