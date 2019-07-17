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"لعب ليوفنتوس".. 5 معلومات يجب أن تعرفها عن صفقة النصر المدوية

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:27 م
لعب ليوفنتوس.. 5 معلومات يجب أن تعرفها عن صفقة النصر المدوية
السنغالي "مباي دياني"
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محمد علي
 
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أصبح الدولي السنغالي "مباي دياني" قريب للغاية من الإنتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما أكدت التقارير الصحفية المقربة من إدارة النصر، بأن الصفقة قد دخلت في مراحلها الأخيرة، حيث أتفق النادي السعودي مع جالطة سراي التركي على إنتقال اللاعب إلى الدوري السعودي بدءًا من الموسم الجديد الذي يبدأ في 22 أغسطس المقبل.


ويقدم لكم موقع الفجر، بعض المعلومات الهامة عن "مباي دياني" الصفقة المنتظرة لنادي النصر السعودي:

ولد دياني في 28 أكتوبر 1991، أي أنه يبلغ من العمر الآن نحو 27 عام وعدة أشهر
ربما معلومة لا يعرفها البعض عن مبابي دياني، بأنه قد لعب في صفوف نادي يوفنتوس عندما كان شابًا "20 عام" وذلك في عام 2012، ولكنه لم يستمر مع السيدة العجوز كثيرًا.


تمت إعارة مباي دياني إلى كلًا من أجاكسيو الفرنسي وكذلك إلى نادي ليرس البلجيكي الذي يملكه رجل الأعمال المصري "ماجد سامي".


أبرز مراحل "دياني" كانت في جالطة سراي، حيث توج اللاعب بلقب هداف الدوري وكذلك نجح في أن يساعد فريقه في الفوز بلقب بطولة الدوري التركي 2018-2019.


لعب دياني مع منتخب كوت ديفوار وهو في مراحل الشباب، ولكنه بعد ذلك أختار تمثيل منتخب السنغال.

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