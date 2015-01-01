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عقوبة مالية على الترجي من الكاف

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:25 م
عقوبة مالية على الترجي من الكاف
الترجي والوداد
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وكالات
 
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ألزمت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فريق ​الترجي​ التونسي، بدفع غرامة مالية مقدارها 15 ألف دولار، على خلفية سوء سلوك جماهيره.

وجاءت عقوبة ​اتحاد اللعبة بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مضيفه ​الوداد البيضاوي​ المغربي.

وصدر بيان عن ​الاتحاد التونسي​ جاء فيه: "تقرر إحالة نص القرار التأديبي إلى محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، وإضافته إلى الملف المقدم من قبل الترجي، لما لهذه الوثيقة من أهمية".

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