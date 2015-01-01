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رئيس هيئة الطيران المدني: مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:27 م
رئيس هيئة الطيران المدني: مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر
الطيار سامح الحفني
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داليا الحسين
 
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أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أن مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر التي يقف ورائها الطيران الجزائري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سفر كل المشجعين الجزائريين إلى بلادهم فجر اليوم.

وأضاف"الحفني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الأحد أن أسباب هذه الأزمة أن عدد كبير من المشجعين الجزائرين حضروا مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وعندما فاز المنتخب الجزائري وصعد لنهائي البطولة، لم يسافر المشجعين واستكملوا إقامتهم في مصر لحضور النهاني حتى حققوا الفوز؛ ولذلك حصل تكدس في المطار.

وأشار إلى أنه يتم متابعة أزمة الجماهير بمطار القاهرة وتم احتواء الغضب بسعة صدر شديد، متابعًا: "لم يحدث شغب داخل صالات المطارات ولكن كان يحدث شغب عندما تصل طائرة قادمة من الجزائر لنقل المشجعين لبلادهم، معلقًا: "حصلت خناقة مين هيركب الطائرة".
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