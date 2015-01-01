عاجل.. طارق حامد يسجل هدف صاروحي للزمالك في شباك الجونة "فيديو"









وجاء هدف طارق حامد في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الزمالك.

نجح طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل هدف ناري لفريقه في شباك الزمالك، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الدوري الممتاز.