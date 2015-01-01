عاجل.. طارق حامد يسجل هدف صاروحي للزمالك في شباك الجونة "فيديو"
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:22 م
محمد مرعي
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نجح طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل هدف ناري لفريقه في شباك الزمالك، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وجاء هدف طارق حامد في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الزمالك.
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