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شهود عيان يروون واقعة قتل جزارعلى يد نجله بالسيدة زينب

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:25 م
شهود عيان يروون واقعة قتل جزارعلى يد نجله بالسيدة زينب
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داليا عادل
 
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أفاد عدد من شهود عيان فى واقعة قيام شاب بذبح والده الجزار بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، أن المتهم كان مسجل خطر وكان متعاطي للمخدرات ودائم التشاجر مع أسرته دائما، لمنعهم إعطاءه أي مبالغ مالية بسبب سلوكه السئ، وكان سبق له قضية سرقة قضى بها 3 سنين.

وأضافوا أنه قبل الواقعة بيوم لاحظوا وجود تشاجر بين المتهم والمجنى عليه بسبب رفض التانى إعطائه مبالغ مالية وكونه عاطل لم يعمل، متابعين: "يوم الواقعة استيقظنا على صريخ الأم وأسرعنا حول المنزل لنتفاجئ بالمجنى عليه مذبوح من رقبته على السرير بغرفة نومه".


يذكر أن تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد قيام محمد.ف 37 سنة،عاطل وسبق له قضايا سرقة أخرهم سرقة بالأكراه 3 سنين والمقيم بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، بذبح والده جلال.ف جزار 60 سنة، باستخدام سلاح أبيض " سكين"، ثم فر هاربا.

حرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة وتكثف الاجهزة الامنية جهودها فى ضبط وأحضار المتهم الهارب.
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