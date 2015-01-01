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"أبوطالب" مديرًا للتعليم الفني و"عبدالحميد" للصناعي ببني سويف

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:21 م
أبوطالب مديرًا للتعليم الفني وعبدالحميد للصناعي ببني سويف
كمال ابوطالب ومصطفي عبدالحميد
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أصدر المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الاحد، القرار رقم 1166 لسنة 2019 بتكليف كلا من: كامل محمد أبو طالب، مدير مدرسة الواسطى الثانوية الصناعية بنين، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومصطفى عبد الحميد عبد الله محمد، مدير المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ببني سويف، للقيام بعمل مدير التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم.

وطالب محافظ بني سويف، في بيان له، المسؤولين الجدد ببذل قصارى الجهد من أجل النهوض بقطاع التعليم الفني، الذي توليه الدولة أولوية كبيرة، حيث أن المستقبل في التعليم المهني والفني لتحقيق نقلة في قطاع الصناعة، وتوفير أيدي عاملة مصرية مدربة على أعلى مستوى تساهم في تحقيق التنمية الصناعية، وتستعيد سمعتها الطيبة في سوق العمل الأجنبي، وذلك وفقا لرؤية الدولة التنموية.
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