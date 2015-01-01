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حقيقة وفاة طفل بلدغ عقرب في الأقصر لعدم توافر الأمصال بالوحدات الصحية

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:17 م
حقيقة وفاة طفل بلدغ عقرب في الأقصر لعدم توافر الأمصال بالوحدات الصحية
صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
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نفت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، ما تردد عن شائعة وفاة طفل لعدم توافر أمصال سم العقرب بغرب المحافظة.
وتردد أبناء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الأقصر، عن وفاة طفل بلدغ عقرب من قرية المريس، غرب المحافظة، لعدم لحاقه بالمصل الغير متوافر بالوحدة الصحية التابعة للقرية.

وأكد الدكتور سيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عدم صحة ما نشر، بأن مكاتب الصحة بقرية المريس لم تسجل حالات وفاة لأية أشخاص لإصابتهم بلدغ عقارب، خلال اليوم أو أمس.

وأوضح أن جميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة، يتوافر بداخلها أمصال للدغات العقارب والثعابين، إضافة إلى أمصال عضو الكلب، مناشدا المواطنين عدم الالتفات للشائعات التي من شأنها إحداث بلبلة وإثارة الرأي العام تجاه مؤسسات الدولة.
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