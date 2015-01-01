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سييرا يختار رباعي الاتحاد الأجنبي بالقائمة الآسيوية

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:13 م
سييرا يختار رباعي الاتحاد الأجنبي بالقائمة الآسيوية
خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة
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أميرة فطيم
 
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اختار خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة الرباعي الأجنبي الذي سيُقيد في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.


وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن سييرا اختار الرباعي مروان داكوستا ولويس خيمينيز ورومارينيو وأليكساندر بيروفيتش من المغرب وفلسطين والبرازيل وصربيا على الترتيب لتسجيلهم في قائمته الآسيوية.


وسيواجه الاتحاد ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الإثنين 5 أغسطس القادم على ملعب زعبيل في الإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، قبل أن يلعب إيابًا في الـ12 من نفس الشهر.


ويتواجد الفريق حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزي في معسكر تدريبي إعدادي للموسم الجديد والذي سيبدأ بالمباراة الآسيوية ضد الفريق الإيراني، وسيخوض يوم غدٍ مباراة ودية ضد ليدز يونايتد.

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المزيد عن: خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة الاتحاد السعودي
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