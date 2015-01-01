ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد الباز يعتذر عن مقال "الحسين ظالمًا": "من أنا حتى أتجرأ على حفيد الرسول"

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:10 م
محمد الباز يعتذر عن مقال الحسين ظالمًا: من أنا حتى أتجرأ على حفيد الرسول
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
رد الإعلامي محمد الباز، على من ينتقدون مقال له بعنوان "الحسين ظالمًا"، قائلًا: "زعلهم وغضبهم في الحق، وأنا أقبل كل هذا الغضب تمامًا، ومن أنا حتى أتجرأ وأسئ إلى حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم".

وتابع خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد،: "الكثير لا يعرف العلاقة الروحية التي تربط بيني وبين سيدنا الحسين، سيدنا الحسين أخلص لمبدأه ولنصرة الحق حتى إذا كان جيشه ضعيفًا".

وأوضح أن هذا المقال منذ عام 2017، وأن العنوان كان رسالة للإخوان الذين يعتقدون أنهم على حق ويقولون أنهم يسيرون على نهج الحسين.

وأضاف: "أعتذر لسيدي الحسين، ولكن من وصله معنى خاطئ، لا أريد أن أقابل الله وفي عنقي أي أحد يقول إني أسأت للحسين".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
1
x
20:00
2
الزمالك