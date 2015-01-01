محمد الباز يعتذر عن مقال "الحسين ظالمًا": "من أنا حتى أتجرأ على حفيد الرسول"

رد الإعلامي محمد الباز، على من ينتقدون مقال له بعنوان "الحسين ظالمًا"، قائلًا: "زعلهم وغضبهم في الحق، وأنا أقبل كل هذا الغضب تمامًا، ومن أنا حتى أتجرأ وأسئ إلى حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم".





وتابع خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد،: "الكثير لا يعرف العلاقة الروحية التي تربط بيني وبين سيدنا الحسين، سيدنا الحسين أخلص لمبدأه ولنصرة الحق حتى إذا كان جيشه ضعيفًا".





وأوضح أن هذا المقال منذ عام 2017، وأن العنوان كان رسالة للإخوان الذين يعتقدون أنهم على حق ويقولون أنهم يسيرون على نهج الحسين.



