نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان لمتابعة سفر حجاج الوجه القبلي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم " الفجر "، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وفد أزهري يعزي أسرة طالب من أوائل الثانوية بالقليوبية مات غرقًا، ووزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي لمتابعة سفر حجاج الوجه القبي.

وفد أزهري يعزي أسرة طالب من أوائل الثانوية بالقليوبية مات غرقًا

قدَّم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة الأستاذ إبراهيم صديق، الوكيل الثَّقافي بالمنطقة، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين، من أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية، حيث حصل على 98%، وكان يدرس في معهد البرادعة، التابع لمركز القناطر الخيرية، وقد وافته المنية أمس غرقًا في محافظة الإسماعيلية.

وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي لمتابعة سفر حجاج الوجه القبلي

تفقد فجر اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطار أسوان الدولى للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار، ومراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات، رافقه خلال الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار باسم بيومي مدير مطار أسوان الدولى.

حرائق تجتاح البرتغال وأكثر من 800 إطفائي يكافحون انتشارها

أعلن مسؤولون أن أكثر من 800 رجل إطفاء كافحوا حريق غابات يجتاح وسط البرتغال بعد التمكن من السيطرة على حريقين آخرين، مما دفع السلطات لإخلاء قرية بشكل جزئي، وتسبب في إصابة 20 شخصا أحدهم في حالة خطيرة.

مقاتلة فنزويلية "طاردت بعدوانية" طائرة أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة أن مقاتلة فنزويلية "طاردت بعدوانية" طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، في تأكيد على تصاعد التوترات بين البلدين.

إسبانيا تتحول لمقصد جذاب للهجرة التونسية غير الشرعية

تزداد إسبانيا كوجهة جذابة للمهاجرين التونسيين غير الشرعيين، بسبب سياسات الطرد القاسية التي اتبعتها حكومة ماتيو سالفيني في إيطاليا، البلد الأقرب بالتاريخ والجغرافيا.