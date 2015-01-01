إعلامي رياضي يفتح النار على حمد الله: غيابه عن معسكر النصر غير مبرر
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:14 م
أميرة فطيم
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انتقد الناقد الرياضي، حسن عبد القادر، محترف النصر اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله؛ لتأخره عن الانضمام لمعسكر الفريق في البرتغال.
ونقلت صحيفة "الكبار" السعودية عن حسن عبد القادر قوله: "لم يشارك اللاعب مع منتخب المغرب في الأمم الإفريقية ولهذا غيابه عن معسكر النصر غير مبرر".
وأضاف: "لا بد أن تحزم إدارة النصر موضوع اللاعب المغربي، فهناك عقود تحترم".
وطالب عبد القادر إدارة النصر بتطبيق اللوائح والقوانين على الفور على من أخطأ.
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