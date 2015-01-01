إعلامي رياضي يفتح النار على حمد الله: غيابه عن معسكر النصر غير مبرر

انتقد الناقد الرياضي، حسن عبد القادر، محترف النصر اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله؛ لتأخره عن الانضمام لمعسكر الفريق في البرتغال.

ونقلت صحيفة "الكبار" السعودية عن حسن عبد القادر قوله: "لم يشارك اللاعب مع منتخب المغرب في الأمم الإفريقية ولهذا غيابه عن معسكر النصر غير مبرر".





وأضاف: "لا بد أن تحزم إدارة النصر موضوع اللاعب المغربي، فهناك عقود تحترم".





وطالب عبد القادر إدارة النصر بتطبيق اللوائح والقوانين على الفور على من أخطأ.