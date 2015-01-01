ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي باكستان إلى 9 قتلى و30 جريحا

الأحد 21/يوليه/2019 - 08:14 م
ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي باكستان إلى 9 قتلى و30 جريحا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجومين اللذين استهدفا نقطة تفتيش تابعة للشرطة ومستشفى في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان، اليوم، إلى 9 قتلى و30 جريحا.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية إن ستة رجال شرطة وثلاثة مدنيين قتلوا في الهجومين، حتى الآن.

ووقع الهجوم الأول حين قام مسلحون يقودون أربع دراجات نارية بإطلاق النار على رجال الشرطة عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة "ديرا إسماعيل خان"، ثم أعقبه تفجير انتحاري وقع في المستشفى الذي استقبل ضحايا الهجوم الأول، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكر مكتب الشرطة المحلي أن التفجير الانتحاري نفذته امرأة، تبلغ من العمر 28 عاما تقريبا، جاءت على قدميها وقامت بتفجير حزامها الناسف.

وأعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجمات. وقال المتحدث باسم الحركة محمد خوراساني، في بيان، إن الهجمات نفذت ردا على مقتل اثنين من قادة "طالبان" قبل نحو شهر.

ومع ذلك، نفى خوراساني أن تكون امرأة هي التي نفذت التفجير الانتحاري، بحسب ما ذكرته "اكسبرس تريبيون".

وكانت السلطات الباكستانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة، وإصابة 24 شخصاً آخرين في الهجومين شمال غرب البلاد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
0
x
20:00
0
الزمالك