متحف سعودي تحت الماء يضم معالم الخليج بالشرقية.. لأول مرة (فيديو)

أقام عدد من المتطوعين، أول متحف سعودي تحت الماء، في شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية.

واجتذب المتحف، هواة رياضة الغوص لمشاهدة معالم دول الخليج، إذ تم بناؤها على هيئة مجسمات تحت الماء.

كما يحتوي المتحف على نماذج مصغرة لبرج خليفة والمملكة وأبراج الكويت وغيرها من معالم الخليج.

وقالت إحدى الزائرات، إنها تمارس رياضة الغوص في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن المتحف جذاب جدًا ونادر.



