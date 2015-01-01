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والد جريزمان يفاجئ جماهير برشلونة بتصريح ناري

الأحد 21/يوليه/2019 - 08:04 م
والد جريزمان يفاجئ جماهير برشلونة بتصريح ناري
جريزمان
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مني العوضي
 
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أعرب والد أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا، عن سعادته بانتقال نجله للعب في صفوف برشلونة بعد سنوات من التألق في أتلتيكو مدريد.

وقال والد جريزمان، في تصريحات صحفية: "كنت أريد أنطوان جريزمان في برشلونة الموسم الماضي 200% لكن كان قراره وهو محترف".

وتابع: "لا توجد كلمات تصف شعوري، برشلونة هو الأفضل، اللاعبين الكبار دائماً كانوا مع البارسا مثل كرويف، ستويتشكوف، برشلونة عملاق وهوية كرة القدم".

الجدير بالذكر أن جريزمان أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد في بداية الانتقالات وبعدها اتفق مع برشلونة الذي وقع معه بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

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