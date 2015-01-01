تعرف على الشروط.. البنك المركزي يفتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:00 م
الفجر الاقتصادي
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قال البنك المركزي المصري أن تم فتح باب التدريب لطلاب الفرقة الثالثة المقيدين ، في شهر أغسطس المقبل، لتطوير مهاراتهم للوصول بهم إلى مستوى تنافسي في مجال العمل فور تخرجهم، وإمدادهم بالمعرفة والمعلومات من خلال محاكاة ومتابعة كوادر البنك المركزي خلال فترة تدريبهم.
ويتيح البنك المركزي للمتدربين التعرف على كوادر البنك المركزي والتعرف على زملائهم المتدربين ومشاركة خبراتهم وتجاربهم، من خلال تحفيزهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم كذلك تعزيز مهارات التواصل لديهم.
ويقام في نهاية التدريب حفل تخرج للاحتفال بانتهاء البرنامج، وتكريم واستعراض محصلة تجربة المتدربين.
التخصصات المطلوبة:
التخصصات المطلوبة التي أعلنها المركزي تشمل كليات التجارة / وإدارة أعمال تخصص (مالية – محاسبة – موارد بشرية)، واقتصاد، وإحصاء، وهندسة تخصص (كهرباء قوى- مدني- برمجيات)، وقسم كمياء بكلية علوم، وحقوق، وتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات، وعلوم الحاسب.
الشروط:
اشترط البنك المركزي أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد جدًا بحد أدنى، أو تقدير جيد جدًا في كل عام على حدى.
كما يطلب البنك المركزي المصري من المتدربين تقديم شهادة قيد من جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا بها السنة الدراسية الحالية والتقدير التراكمي وتقديرات السنوات السابقة، والسيرة الذاتية، وصورة البطاقة الشخصية، وصورة شخصية.
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