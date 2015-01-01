"الأعلى للجامعات": النظام الجديد لكليات الصيدلة يتم بناء على دراسات
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:03 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن النظام الجديد لكليات الصيدلة يتم بناء على دراسات.
ولفت "الدمياطي"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إلى أن مسمى الدرجة العلمية بكلية الصيدلة في مصر مختلف عن المسمى الشائع في باقي الدول المحيطة.
وأوضح أنهم يستهدفون التحول إلى مواكبة المنهج العالمي في دراسة الصيدلة، لافتًا إلى أن النظام الجديد يواكب سوق العمل ويوفر فرص للخريجين للسفر إلى الخارج، ويحفز الطلاب الوافدين.
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