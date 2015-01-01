9 معايير اعتمدتها لجنة المسابقات لإعداد جدول الدوري السعودي
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:59 م
حسن شحاتة
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أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد الدوري السعودي للمحترفين2019-2020، عقب المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.
واعتمدت اللجنة على 9 معايير في اعداد مواعيد الدوري السعودي للموسم الجديد، يبرزها لكم "الفجر الرياضي: في السطور التالية:
-تصنف فرق الدوري لأربعة تصنيفات، بحيث يصطدم في الجولة الأولى فرق المستوى الأول مع الرابع، وفريق المستوى الثاني مع الثالث.
-وجاءت ثاني المعايير التي اعتمدتها اللجنة، بعدم لعب أي فريق جولتين متتاليتين ضمن فريقين من المستوى الأول، أو جولتين متتاليتين ضد فريقيين من المستوى الرابع.
-لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو ضيف في لبدور الأول.
-ومن أهم المعايير التي تم اعتمادها، هو عدم اقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة "النصر - الهلال - الأهلي - الاتحاد" في جولة واحدة.
-أن تلعب جولات الدور الثاني بانعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.
-في أخر جولتين، يلعب كل فريق مباراة على أرضه والأخرى خارجها.
-في أخر جولتين، يتم مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين، بحيث لا يلعب الفريقين في الواحدة بنفس المدينة".
-كل فريق من الأندية المشاركة يلعب في الدور الواحد على أرضه في 7 مباريات على الأقل و8 لقاءات على الأكتر.
-وجاء المعيار السادس، مناسبًَا لمواعيد الزراعة والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.
ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سوف ينطلق يوم 22 أغسطس الجاري، ويسعى النصر للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد بينما يتطلع الريال لاستعادة امجاد الملكي مرة أخرى.
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