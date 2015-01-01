9 معايير اعتمدتها لجنة المسابقات لإعداد جدول الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، عن جدول مواعيد الدوري السعودي للمحترفين2019-2020، عقب المؤتمر الذي أقيم اليوم الأحد.





واعتمدت اللجنة على 9 معايير في اعداد مواعيد الدوري السعودي للموسم الجديد، يبرزها لكم "الفجر الرياضي: في السطور التالية:





-تصنف فرق الدوري لأربعة تصنيفات، بحيث يصطدم في الجولة الأولى فرق المستوى الأول مع الرابع، وفريق المستوى الثاني مع الثالث.





-وجاءت ثاني المعايير التي اعتمدتها اللجنة، بعدم لعب أي فريق جولتين متتاليتين ضمن فريقين من المستوى الأول، أو جولتين متتاليتين ضد فريقيين من المستوى الرابع.





-لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو ضيف في لبدور الأول.





-ومن أهم المعايير التي تم اعتمادها، هو عدم اقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة "النصر - الهلال - الأهلي - الاتحاد" في جولة واحدة.





-أن تلعب جولات الدور الثاني بانعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.





-في أخر جولتين، يلعب كل فريق مباراة على أرضه والأخرى خارجها.





-في أخر جولتين، يتم مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين، بحيث لا يلعب الفريقين في الواحدة بنفس المدينة".





-كل فريق من الأندية المشاركة يلعب في الدور الواحد على أرضه في 7 مباريات على الأقل و8 لقاءات على الأكتر.





-وجاء المعيار السادس، مناسبًَا لمواعيد الزراعة والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.



