محافظ الغربية: نقل ما يزيد عن 2000 طن قمامة خلال 24 ساعة (صور)

Advertisements



أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وعدم إقتصارها على الشوارع الرئيسية فقط والعمل على رفع القمامة من الشوارع أولًا بأول من خلال الثلاث ورديات عمل على مدار اليوم الكامل وكذا العمل على كنس الشوارع وإزالة الأتربة منها والحفاظ على المظهر الجمالي لها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين في إشغال الشوارع.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية في هذا الشأن خلال جلسة المجلس التنفيذي السابق والإجتماعات المتتالية مع رؤساء المراكز والمدن.



قام حي أول طنطا بحملة نظافة مكبرة إستهدفت شوارع (المديرية - هداية - الجامعة العمالية - النحاس - الجبان - يوسف الصديق - الميهى - الفاتح - المعاهدة - نجف الجامعة - أم المؤمنين - المحطة - نادى المعلمين - شارع المدارس - عثمان محمد).



كما قام حي ثاني طنطا بحملة نظافة إستهدفت شوارع ( شوقي - الحلو - السيد شحاتة - مساكن السيد سرور - شارع نايف عماد - شارع السخانة - شارع الأشرف - شارع ٢٥ - منطقة المقابر). حيث تم نقل 350 طن من حي أول وثاني طنطا إلى مصنع تدوير القمامة بدفرة.



أما حي أول المحلة الكبرى قام برفع 250 طن خلال حملة النظافة التي إستهدفت شوارع (الدوران – والمعلمات – وأبو دراع ونعمان الأعصر- أبو شاهين – الرجبي - المشحمة – المنطقة الصناعية – طريق الجابرية – الزراعة – بسيسة – القواتلي).



بينما قام مركز ومدينة السنطة بحملة نظافة ورفع ناتج تطهير وتسوية وتمهيد شوارع بالقرى بما يعادل 200 طن وجارى العمل في النظافة العامة على مداخل القرى والطرق الرئيسية والفرعية.



أما مركز ومدينة سمنود قام بحملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع 150طن يوميا ًمن شوارع المدينة.



كما أسفرت الحملة بمركز ومدينة زفتي عن نقل 130 طن من الشوارع من مناطق (سكة طنطا – الجيش البحري – الجيش القبلي – العمومي – العباسية – الجمهورية – كفر عنان – فلسطين).



وفى مركز ومدينة كفر الزيات أسفرت حملات النظافة عن نقل 80 طن إلى منطقة الترحيل بالمدينة تمهيدًا لنقلها إلى المدفن الصحي حيث إستهدفت الحملة مناطق (السوق – الجزيرة – حسيبة – عفيفي – المنشية – وسط البلد السلخانة).



أما في مركز ومدينة بسيون أسفرت الحملة عن إزالة 120 طن قمامة من مناطق (23 يوليو – عمرو زعفان – كفر جعفر – منطقة الوسط ) وفى قرى " قرانشو – كتامة – صا الحجر".



كما تم رفع 70 طن من مركز ومدينة قطور خلال الحملة التي أستهدفت شوارع (الحاج نصر- الخليج – الشرطة – المحكمة – مدخل الشين – مستشفى قطور – البنك الأهلي – التأمين الصحي – منطقة عملية مياه قطور).



وفى حي ثان المحلة الكبرى تم رفع 250 طن خلال الحملة التي أستهدفت شوارع (جمال عبد الناصر- شارع على الشيخ – السنترال – المصرف – شهداء بدر- أبو النور – الجمهورية العمومي – مساكن الجمهورية – ميدان طلعت حرب – سوق الجمهورية).



كما أسفرت الحملات بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى برفع 150طن من قرى "محلة حسن – المعتمدية – الراهبين – الجابري – بشبيش – أبو على".



أما مركز ومدينة طنطا قام برفع ما يزيد عن 200 طن من قرى (محلة منوف – سبرباى – إخناواى – ميت حبيش – الرجدية – صناديد).



ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على إستمرار تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة دائمة. مشيرًا إلى أهمية وضرورة إلتزام المواطنين والتعاون مع الأجهزة التنفيذية ووضع أكياس القمامة داخل الصناديق وفى الأماكن المحددة لها.