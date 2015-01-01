شاهد.. هيثم شاكر يطلق برومو كليب "ماتوصنيش" (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر، برومو كليب ماتوصنيش، وذلك قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته، الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.

ويقول هيثم شاكر: "استمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور وتعلق في ذهنه".

وجاء هذا بعد أيام من إطلاق النجم هيثم شاكر برومو قصير يتضمن مقطعًا صغيرًا من أغنية ياما ياما على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات على البرومو تؤكد اشتياق الجمهور لأحدث ألبومات النجم، وذلك بعد غيابه 5 سنوات عن الساحة الفنية.