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باريس سان جيرمان يحدد شرط بيع نيمار لريال مدريد

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:54 م
باريس سان جيرمان يحدد شرط بيع نيمار لريال مدريد
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منى العوضي
 
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كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان ينوي إبرام صفقة تبادلية مع ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت الصحيفة البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في صفقة تبادلية مثيرة مع ريال مدريد حيث يريدون الويلزي جاريث بيل ومبلغ 130 مليون يورو وفي المقابل سيقدمون لهم نيمار.


وكان البرازيلي الدولي نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.


وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان عن رحيل الويلزي بيل عن صفوف الملكي، بشكل رسمي لعدم حطالحاجة لمجهوداته في الفترة المقبلة.


والجدير بالذكر أن جاري بيل لديه عرضاً مغرياً من الصيني، الذي يريد أن يجعله أغلى اللاعبين أجراً في عالم كرة القدم.

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