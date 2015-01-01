جامعة بني سويف تستقبل 250 طالبًا خلال اليوم الأول للتنسيق

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صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، أن الجامعة استقبلت 250 طالبا خلال اليوم الأول للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة إلكترونيا، وذلك بمعامل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومركز تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "فاصل 7" بكلية التجارة، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي- شرق النيل.



وأضاف رئيس الجامعة، في بيان له، أنه تم تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم. وتخصيص نخبة من الموظفين ذوى الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد. في ترتيب واختيار الرغبات.

