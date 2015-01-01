العدوي: مبادرة الوادي الجديد لتنشيط السياحة تحقق أهداف مصر 2030

أشادت الإعلامية الدكتور راندا العدوي، بالمرحلة الثانية لمبادرة وزارة الشباب والرياضة، ووزراة البيئة، لدعم وتنشيط السياحة البيئية، بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، واتحاد الملاحة الرياضي.





أكدت راندا أن تلك المبادرة تأتي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال اظهار الطابع السياحي والتاريخي والثقافي بأنحاء الجمهورية، فضلاً عن تنمية ثقافة المشاركة من أجل حياة أفضل، وتنمية روح الابهار والمرح، والتنظيم الجيد والالمام بتاريخ الحضارة المصرية، بالإضافة إلى تنمية الشعور بالمسئولية والاهمية لدى النشء والشباب.



