الجبير يستقبل سفير جمهورية نيبال لدى المملكة
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:47 م
الفجر السعودي
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة الدكتور ماهيندا براساد سنغ راجبوت.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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