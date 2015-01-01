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الديهي مهاجما نجل محمد مرسي: "معموله غسيل دماغ زي أبوه"

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:48 م
الديهي مهاجما نجل محمد مرسي: معموله غسيل دماغ زي أبوه
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هدى عبدالرازق
 
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سخر الإعلامي نشأت الديهي، من التغريدة التي كتبها عبدالله نجل الرئيس المعزول محمد مرسي والتي أشاد فيها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتميم بن حمد أمير قطر.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الإخوان قاموا بغسيل "دماغ" لـ"عبدالله"، كما فعلوا مع والده محمد مرسي سابقا.

وعقب "الديهي"، على تغريدة نجل الرئيس المعزول، قائلا:" إنت بتقول على نفسك مستضعفين، مين اللي خلاكو مستضعفين ومشردين في الأرض أليست أفعالكم، وتجارتكم للدين".

وتابع "الديهي"،:" عبدالله دماغه مشتغلتش قبل كده زي أبوه، الإخوان كانوا بيضحكوا عليه هو أبوه أنهم من أهل الجنة، بقوله روح إسمع وإتعلم وأعرف تاريخ الإخوان اللي مرتبط با
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