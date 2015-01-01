بث مباشر رابط kora live ماتش الزمالك بدون تقطيع اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر yalla goal

تنطلق مباراة الجونة والزمالك اليوم الأحد 21 يوليو 2019 في الثامنة مساءً على استاد الجونة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018/2019. يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 68 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.





ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الجونة والزمالك عبر موقع الفجر الرياضي وOn Sport.





تشكيلة الفريقين : من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-





عماد السيد

عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

محمود عبد العزيز وطارق حامد ويوسف أوباما وإبراهيم حسن

عمر السعيد وحميد أحداد





أما التشكيل المتوقع للجونة فسيكون كالتالي :-

محمود الغرباوي

جوزيف جوناثان وخالد صبحي ومحمود الجزار وأحمد علي

جاتوش بالوم وأكرم توفيق ومحمد نادي وإسلام عبدالمنعم

أحمد ياسر ريان ومحمد ناجي جدو











