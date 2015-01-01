نائب وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية ستحل المشكلة الأزلية للتعليم الفني في مصر
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:44 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي الجديد لشئون الجامعات، إن الجامعات التكنولوجية ستحل المشكلة الأزلية للتعليم الفني في مصر، لافتَا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن التعليم الفني مطلوب بشدة، خاصة إذا كان الخريج الفني مدرب.
وتابع "عدلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزى مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الجامعة التكنولوجية تمنح الخريج بكالوريوس تكنولوجي، وستعطي أيضًا ماجستير تكنولوجي، وهذا من شأنه تغير النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني.
ولفت إلى أن التعليم في الجامعات التكنولوجية سيكون على مرحلتين، ففي أول سنتين يستطيع الطالب الحصول على شهادة دبلوم مهني، يستطيع العمل من خلاله، وبعد ذلك يستطيع الحصول على شهادة البكالوريوس في المرحلة الثانية خلال سنتين دراسة.
وتابع "عدلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزى مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الجامعة التكنولوجية تمنح الخريج بكالوريوس تكنولوجي، وستعطي أيضًا ماجستير تكنولوجي، وهذا من شأنه تغير النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني.
ولفت إلى أن التعليم في الجامعات التكنولوجية سيكون على مرحلتين، ففي أول سنتين يستطيع الطالب الحصول على شهادة دبلوم مهني، يستطيع العمل من خلاله، وبعد ذلك يستطيع الحصول على شهادة البكالوريوس في المرحلة الثانية خلال سنتين دراسة.
Advertisements
المزيد عن: مصر جامعة الجامعة التكنولوجية اخبار
- بالصور.. "الفجر" تقتحم شركات تزوير الماجستير والدكتوراه من أمريكا
- "عبدالغفار": نعالج النظرة السلبية للتعليم الفني بإنشاء الجامعة التكنولوجية
- مدير صندوق تطوير التعليم بـ"الوزراء": جارٍ إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر
- صندوق تطوير التعليم: قبول دفعة جديدة بالمجمع التكنولوجي بالأميرية
- تعرف على نظام الدراسة بمجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية
- متحدث "التعليم العالي" يكشف سبب اعتماد شهادة الجامعة العمالية دبلومًا مهنيًا
- ننشر تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي
- تعرف على الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية الجديدة
- كل ما تود معرفته عن الجامعات التكنولوجية