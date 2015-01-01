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نائب وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية ستحل المشكلة الأزلية للتعليم الفني في مصر

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:44 م
نائب وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية ستحل المشكلة الأزلية للتعليم الفني في مصر
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي الجديد لشئون الجامعات، إن الجامعات التكنولوجية ستحل المشكلة الأزلية للتعليم الفني في مصر، لافتَا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن التعليم الفني مطلوب بشدة، خاصة إذا كان الخريج الفني مدرب.

وتابع "عدلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزى مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الجامعة التكنولوجية تمنح الخريج بكالوريوس تكنولوجي، وستعطي أيضًا ماجستير تكنولوجي، وهذا من شأنه تغير النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني.

ولفت إلى أن التعليم في الجامعات التكنولوجية سيكون على مرحلتين، ففي أول سنتين يستطيع الطالب الحصول على شهادة دبلوم مهني، يستطيع العمل من خلاله، وبعد ذلك يستطيع الحصول على شهادة البكالوريوس في المرحلة الثانية خلال سنتين دراسة.
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