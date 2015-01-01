الديهي: إيران تمارس البلطجة في منطقة الخليج العربي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن إيران تمارس بلطجة في منطقة الخليج العربي، حيث أنها تحتجز ناقلات النقط بمضيق هرمز.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه من جانب آخر تقوم تركيا بإبتزاز الدول الأوروبية عن طريق اللاجئين السوريين.





وأوضح "الديهي"، أن مصر دولة لا تمارس البلطجة السياسية، قائلا: "مصر دولة لا تعرف الإبتزاز السياسي، أو أن تكون شرطي المنطقة".





وأشار "الديهي"، إلى أن مصر تقوم بدور بطولي وعظيم في إدارة الملفات الساخنة الموجودة في منطقة الخليج.