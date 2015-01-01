محافظ بني سويف يصدر حزمة من التعليمات والإجراءات استعدادًا لعيد الأضحى

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أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف حزمة من التعليمات للإستعداد المبكر لعيد الأضحي المبارك، منها: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الحيوية، ووضع البدائل والحلول في حالة الطوارئ في هذه الخدمات الأساسية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، وفي اطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير، والتكليفات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء في هذا الشأن.



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالوحدات المحلية بمديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق،وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات،موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.



حيث طالب المحافظ بتقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الاساسية المختلفة، بالكميات والاسعار المناسبة،مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، ومع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع،مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.



وأكد المحافظ على أنه سيتابع نتائج حملات الرقابة البيطرية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من اَي مسببات مرضية، وكذا المجازر مع وضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.



وأشار المحافظ إلى أهمية تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر حفاظا على صحة المواطنين وعدم تلويث البيئة.



كما طالب المحافظ بضرورة التوسع في توفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ دائمة فى كافة المدن بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة،وذلك لعرض كميات مضاعفة من السلع الأساسية واللحوم بكافة أنواعها والخضروات، بهدف تحقيق التوازن المناسب بالأسواق.



كما وجه محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي بالإشراف على خطط القطاعات المعدة بشأن الاستعداد لعيد الأضحي المبارك، مشددا على أن تكون الخطط عملية وقابلة للتنفيذ، ومتضمنة آليات تطبيقها على أرض الواقع وفق أرقام دقيقة وخطوات عملية واضحة، مؤكدا على أنه لا تهاون في أي تقصير أو إهمال يضر بمصلحة واحتياجات المواطنين.



وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا بالتوسع في خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل قرى ومناطق ومدن أكثر، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين، مشددا على ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم وأن تكون أسعارها مخفضة عن مثيلاتها في باقي الأسواق، مع تشديد الرقابة البيطرية على هذه اللحوم والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للتوسع في هذا المجال.



وكلف المحافظ مسؤولي المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والميادين، للتصدي للمخالفات المرورية؛ والحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.

